Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore ma l’alta pressione tenderà ad attenuarsi favorendo il transito di una perturbazione atlantica nella giornata di venerdì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Il promontorio di alta pressione, che da giorni determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, tenderà gradualmente ad attenuarsi a partire dalle prossime ore e, di conseguenza, una perturbazione di origine atlantica attraverserà la nostra penisola tra stasera e la giornata di venerdì, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali – L’avvicinamento della perturbazione favorirà un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio a partire da stasera, con probabile Garbino sul versante adriatico e temperature in temporaneo aumento, mentre nella giornata di venerdì la perturbazione scivolerà verso il medio Adriatico e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni sparse, temperature in diminuzione e nevicate sui nostri rilievi appenninici – aggiunge la nota pubblicata. Si tratterà, tuttavia, di una perturbazione piuttosto veloce a cui farà seguito un nuovo graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, tuttavia un nuovo peggioramento potrebbe raggiungere le nostre regioni a partire dalla giornata dell’Epifania, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, sull’Alto Sangro e, localmente, sul versante adriatico, specie al primo mattino, in attenuazione nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. La tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità in serata e in nottata ad iniziare dalle zone montuose della Marsica e dell’Aquilano, con venti di Libeccio in rinforzo e probabile temporaneo Garbino sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ulteriore aumento della nuvolosità è previsto nella giornata di venerdì con precipitazioni sparse, in intensificazione nel pomeriggio-sera, nevose sui rilievi con quota neve in calo intorno ai 700-900 metri, specie in serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie al mattino, in temporaneo aumento in serata-nottata, specie sul versante adriatico; in generale diminuzione dal pomeriggio-sera di venerdì.Venti: Deboli di direzione variabile al mattino, mentre dal pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti sud-occidentali, rinforzando dapprima sulle zone montuose e, successivamente, in serata-nottata, anche sul versante adriatico con probabile temporaneo Garbino – Da domani sera tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali.Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in graduale aumento dal tardo pomeriggio-sera e nel corso della giornata di venerdì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

