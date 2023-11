Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore ma una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni a partire da stasera e nel corso della giornata di venerdì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato in queste ultime ore, in particolare al centro-sud, dove nelle prossime ore splenderà il sole e il tempo risulterà generalmente stabile anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà L’Italia a partire da stasera e le nostre regioni tra stanotte e la giornata di venerdì, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche in particolare sul versante tirrenico e sui settori occidentali delle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Il transito della perturbazione atlantica favorirà, inoltre, un nuovo rinforzo dei venti di Libeccio che, inizialmente, tra stanotte e la mattinata di venerdì, interesseranno le zone interne e montuose, mentre dal pomeriggio di domani, il Garbino tornerà ad interessare anche il versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con conseguenti schiarite e temperature in temporaneo aumento – riporta testualmente l’articolo online. Alla base dei dati attuali l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di sabato, con rovesci sparsi al mattino, più probabili sulle zone interne delle nostre regioni, ma con possibili sconfinamenti verso il settore adriatico, in particolare nel pomeriggio-sera: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso anche se, a partire dal pomeriggio-sera, è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso le restanti zone entro la nottata e nella giornata di venerdì. Inizialmente si tratterà di nubi medio-alte e stratificate, mentre successivamente, dalla nottata, la nuvolosità diverrà via via più compatta con precipitazioni sparse che interesseranno soprattutto il settore occidentale e solo occasionalmente si spingeranno verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi – precisa la nota online. Minime in aumento stanotte e nella giornata di venerdì.

Venti: Generalmente deboli al mattino ma in graduale rinforzo dal pomeriggio: tornerà a soffiare lo Scirocco lungo la fascia costiera, mentre il Libeccio riguarderà le zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da domani venti in rinforzo specie sulle zone collinari e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

