Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature massime in graduale aumento ma nel fine settimana è previsto un nuovo aumento della nuvolosità

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile soprattutto al centro-nord, mentre le nostre isole maggiori risultano influenzate dalla presenza di un’area di instabilità che, nei prossimi giorni, tenderà ad intensificarsi, rinvigorita dall’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dalla Francia: di conseguenza è previsto un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto nel fine settimana, in particolare sulla Sicilia, la Sardegna, le regioni ioniche, le regioni nord-occidentali e sul versante tirrenico, mentre stando ai dati attuali la situazione meteorologica non subirà sostanziali variazioni sulle nostre regioni adriatiche, anche se la nuvolosità tornerà ad intensificarsi dalla giornata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente sembra possibile un peggioramento anche sulle nostre regioni centrali, specie nei primi giorni della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, localmente anche nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Possibili annuvolamenti nel pomeriggio-sera a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate, specie nel Teramano e sull’Alto Aquilano – recita il testo pubblicato online. Poche novità nella giornata di venerdì, proseguirà il tempo stabile ma saranno possibili annuvolamenti nel corso della giornata e non si escludono foschie e banchi di nebbia sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili residui rinforzi sul versante adriatico, specie lungo la fascia costiera – Mare: Poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

