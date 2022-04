Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile su gran parte delle nostre regioni centrali ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose. Instabilità in graduale aumento da domenica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da deboli infiltrazioni di aria fresca provenienti dai vicini Balcani che, nelle prossime ore, potranno favorire annuvolamenti soprattutto lungo la dorsale appenninica, mentre le estreme regioni meridionali risultano influenzate dalla risalita di corpi nuvolosi provenienti dalle regioni nord-africane, dove è presente una blanda circolazione depressionaria in lento spostamento verso la Tunisia – viene evidenziato sul sito web. Di conseguenza sulle nostre regioni centrali il tempo continuerà a risultare stabile e prevalentemente soleggiato, soprattutto al mattino, ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani soprattutto sulle zone interne e montuose, almeno fino alla mattinata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, masse d’aria fresca ed instabile provenienti dall’Europa centro-settentrionale tenderanno ad estendersi gradualmente verso le nostre regioni centro-settentrionali e determineranno un graduale aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali soprattutto nella giornata di domenica con elevata probabilità di annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche, specie nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Nei prossimi aggiornamenti emergeranno ulteriori dettagli ma la tendenza, al momento, sembra confermata – si legge sul sito web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti sulle zone montuose, in estensione verso l’Aquilano e verso la Marsica, ma in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nel corso della giornata di venerdì, proseguirà il tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime in graduale aumento –

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

