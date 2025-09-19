Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile su gran parte delle nostre regioni con temperature in progressivo aumento, specie nei valori massimi, almeno fino alla giornata di domenica. Probabile peggioramento nel corso della prossima settimana

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, anche se estese velature riguarderanno la Sardegna e, localmente, le regioni tirreniche centro-meridionali nelle prossime ore in particolare – si apprende dalla nota stampa. La persistenza dell’alta pressione porterà ad un ulteriore aumento delle temperature su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, con valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali, specie nei valori massimi, mentre di notte e al primo mattino i valori risulteranno decisamente più gradevoli – precisa il comunicato. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino a domenica l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e temperature piuttosto elevate, specie durante le ore centrali della giornata, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile graduale cedimento dell’alta pressione da lunedì a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che, se confermata, porterà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-nord tra martedì e giovedì della prossima settimana, con temperature in generale diminuzione: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi alte e stratificate che potrebbero favorire locali velature, specie sulla Marsica e sull’Alto Sangro – riporta testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni nel pomeriggio-sera e nel corso della giornata di sabato: tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi.Temperature: In aumento nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

