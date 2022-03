Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile su gran parte delle nostre regioni con temperature massime in graduale aumento ma con gelate notturne specie nelle valli interne. Nubi in aumento a partire dalla giornata di venerdì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola è presente un promontorio di alta pressione che, nelle prossime ore, determinerà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle nostre regioni centrali, dove le temperature subiranno un graduale lieve aumento, specie nei valori massimi, ma continuerà a fare piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle pianure e nelle valli interne appenniniche con gelate diffuse – recita la nota online sul portale web ufficiale. A partire dalla giornata di venerdì un debole sistema nuvoloso di origine atlantica raggiungerà il Mediterraneo occidentale e si sposterà verso le nostre isole maggiori nel fine settimana, favorendo un graduale aumento della nuvolosità anche sulle regioni centrali, in particolare sulle zone interne e appenniniche, con l’arrivo di nubi medio-alte e stratificate che, tuttavia, non produrranno fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Alla base dei dati attuali, inoltre, il sistema nuvoloso in arrivo interesserà soprattutto la Sardegna e la Sicilia e, di conseguenza, non si prevedono sostanziali variazioni sulle regioni centrali per quel che riguarda il fine settimana: continuerà il tempo stabile ma con annuvolamenti e possibili foschie/nebbie durante le ore più fredde della giornata, ma deboli infiltrazioni di aria fredda dai vicini Balcani manterranno le temperature ancora al disotto delle medie stagionali, specie sul versante adriatico –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si escludono addensamenti pomeridiani sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile nelle prossime ore ma da domani, venerdì, è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore orientale e costiero con possibili foschie/nebbie sulle zone collinari prossime alla costa – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi ma con valori ancora al disotto delle medie stagionali.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi nel Vastese, in attenuazione nel corso della giornata – Da stanotte tenderanno a provenire dai quadranti orientali.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

