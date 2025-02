Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile su gran parte delle nostre regioni ma da stasera e nella giornata di domenica è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità. Nuovo peggioramento da lunedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile, soleggiato al centro-sud, mentre infiltrazioni di aria umida di origine atlantica raggiungono le regioni settentrionali e favoriscono annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo – riporta testualmente l’articolo online. Nella giornata di domenica l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi e, di conseguenza, corpi nuvolosi si estenderanno verso le regioni centro-meridionali, favorendo annuvolamenti e possibili deboli precipitazioni sparse, specie nel pomeriggio-sera, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici – aggiunge la nota pubblicata. Da lunedì, inoltre, correnti atlantiche si estenderanno verso la nostra penisola e favoriranno annuvolamenti diffusi e precipitazioni in estensione dalle regioni settentrionali verso il centro-sud e il versante adriatico entro il pomeriggio-sera; l’instabilità, inoltre continuerà ad interessare gran parte delle nostre regioni anche nei giorni successivi, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, localmente anche nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino sulle zone interne e nelle pianure che si affacciano sul versante adriatico, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal tardo pomeriggio e in serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal Teramano, dall’Alto Aquilano e dalla Marsica, in estensione verso le restanti zone nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio di domenica non si escludono addensamenti consistenti associati a deboli precipitazioni sparse, più probabili a ridosso dei rilievi – precisa il comunicato. Tempo in ulteriore peggioramento da lunedì.Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

