Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile su gran parte delle nostre regioni ma infiltrazioni di aria fredda dai vicini Balcani continueranno a favorire annuvolamenti con temperature in ulteriore diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo risulta ancora stabile a causa della progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione che, nei prossimi giorni, si espanderà dapprima sulla Sardegna e, successivamente, verso le nostre regioni centro-meridionali, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature che torneranno gradualmente ad aumentare, ma non prima di venerdì: nelle prossime ore e nella giornata di mercoledì, infatti, infiltrazioni di aria molto fredda provenienti dai vicini Balcani continueranno a favorire annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni, con temperature che si manterranno al disotto delle medie stagionali, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Nella giornata di mercoledì saranno possibili anche deboli precipitazioni sparse sul settore adriatico, tuttavia la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità tra giovedì e venerdì, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise, mentre masse d’aria gelida continueranno ad interessare l’Europa orientale e si estenderanno verso la Turchia entro il fine settimana, dove sono attese copiose nevicate nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino, sulla Valle Peligna e, localmente, nell’Aquilano, mentre ampie schiarite riguarderanno le zone montuose, la Marsica e l’Alto Sangro – Nel pomeriggio-sera e nella mattinata di mercoledì non si escludono annuvolamenti consistenti sul versante adriatico con possibili occasionali deboli precipitazioni sparse – Foschie e banchi di nebbia sulle zone pedemontane, specie quelle che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In ulteriore lieve diminuzione e valori che si manterranno al disotto delle medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

