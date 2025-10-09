Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile su gran parte delle nostre regioni ma non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata. Tempo stabile anche nel fine settimana con temperature in graduale aumento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto alla giornata di ieri, residue infiltrazioni di aria fredda hanno definitivamente abbandonato le nostre regioni meridionali e, nelle prossime ore, il tempo risulterà generalmente stabile ma con probabili annuvolamenti che riguarderanno la Sardegna e le nostre regioni peninsulari, a causa della formazione di un’area di instabilità sul Mediterraneo centrale e conseguenti formazioni nuvolose in avvicinamento alla nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. Se sulla Sardegna saranno possibili anche occasionali rovesci tra oggi e domani, sulle restanti regioni centrali potrebbero manifestarsi annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni, mentre la tendenza per il fine settimana ci mostra un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con tempo stabile, prevalentemente soleggiato (possibili annuvolamenti sul versante adriatico) e temperature in graduale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature e non produrranno fenomeni – Poche novità nella giornata di venerdì, prevalenza di tempo stabile ma con annuvolamenti a causa della presenza di nubi medio-alte e stratificate, in graduale attenuazione entro la serata-nottata e nel corso della giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi sul versante adriatico durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org