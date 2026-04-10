Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile su gran parte delle nostre regioni ma non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia a partire da domenica e nei primi giorni della prossima settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di tempo stabile favorite dalla presenza di un promontorio di alta pressione che, a partire dalle prossime ore, tenderà ulteriormente ad attenuarsi sul bordo orientale e, di conseguenza, correnti provenienti dall’Europa centrale scivoleranno verso il settore adriatico e raggiungeranno l’arco alpino dove favoriranno la formazione di nubi medio-alte e stratificate che si estenderanno verso le nostre regioni centro-settentrionali nel corso delle prossime ore, ma non si prevedono fenomeni rilevanti – precisa la nota online. Una graduale attenuazione della nuvolosità è prevista poi in serata-nottata e nella giornata di sabato, quando tornerà a splendere il sole su gran parte delle nostre regioni, in attesa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, proveniente dal Mediterraneo occidentale, che tra domenica e lunedì raggiungerà la nostra penisola e favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, preceduto da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno la risalita di polvere sahariana in sospensione in quota verso l’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Nei prossimi giorni torneranno, dunque, nubi e precipitazioni che, alla base dei dati attuali, interesseranno anche le nostre regioni centrali, specie nei primi giorni della prossima settimana, mentre da domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità e un peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulla Sardegna, sulle regioni centro-settentrionali tirreniche e al nord.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature ma che non porteranno precipitazioni – precisa il comunicato. Una graduale attenuazione della nuvolosità è prevista in serata-nottata e proseguirà nella giornata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli di direzione variabile al mattino, orientali o sud-orientali nel pomeriggio, con possibili occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino, moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org