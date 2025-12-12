Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile su tutte le regioni e temperature massime ancora al disopra delle medie stagionali. Foschie e banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli interne appenniniche

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un’area di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni anche se, a causa della persistenza dell’alta pressione da diversi giorni ormai, foschie e banchi di nebbia interessano anche le regioni centro-meridionali e il versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di lunedì l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile su tutte le regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione inizierà ad attenuarsi da lunedì e, nei giorni successivi, correnti atlantiche raggiungeranno dapprima il Mediterraneo occidentale e, successivamente, la nostra penisola, favorendo un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Sardegna e dai settori tirrenici – precisa il comunicato. Si tratta, tuttavia, di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso, specie sulle zone interne, alto collinari e montuose, mentre al mattino saranno presenti foschie dense e banchi di nebbia nelle valli interne appenniniche e nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento nel corso della mattinata ma in intensificazione dal tardo pomeriggio-sera e in nottata – Tempo stabile anche nel fine settimana con possibili foschie/nebbie durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie sul versante adriatico e, localmente, nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie con valori ancora al disopra delle medie stagionali sulle zone collinari, alto collinari e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gelate notturne nelle valli interne appenniniche e, localmente nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

