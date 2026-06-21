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domenica, Giugno 21, 2026
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Previsioni AbruzzoMeteo: Temporali pomeridiani hanno interessato le aree interne della nostra regione in queste ultime ore e domani l’instabilità pomeridiana tenderà ad intensificarsi

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Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.E’ stata una domenica caratterizzata dal bel tempo soprattutto al mattino con temperature ben al disopra delle medie stagionali e valori che hanno superato i +36°C soprattutto nell’Aquilano, mentre nel pomeriggio, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, addensamenti consistenti hanno favorito temporali anche di moderata intensità che hanno interessato le aree interne e le zone montuose, con qualche sconfinamento verso le zone pedemontane del Teramano – Le temperature sono ulteriormente aumentate rispetto alla giornata di ieri, mentre valori meno elevati si sono registrati lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità piuttosto elevati e conseguente caldo afoso – Questa bellissima immagine al visibile ricevuta dal satellite METEOR M N2-4, mette in evidenza la presenza di nuclei temporaleschi che oggi pomeriggio hanno interessato anche la nostra regione:A partire da domani l’instabilità tenderà ad intensificarsi, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolare sulle zone interne e montuose dove, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, saranno possibili annuvolamenti, rovesci e temporali anche di moderata intensità, a causa del graduale cedimento della struttura di alta pressione soprattutto alle quote superiori.Situazione che non cambierà di molto nei prossimi giorni e i temporali pomeridiani torneranno ad interessare le aree appenniniche in estensione verso il settore tirrenico – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 19, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

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