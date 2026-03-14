Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nella giornata di sabato ma con nuvolosità in aumento. Nubi in aumento domenica e tempo in peggioramento dalla serata-nottata, specie sul versante adriatico

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: In queste ultime ore, il tempo è decisamente migliorato sulla nostra penisola, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali, ma come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa di una nuova perturbazione atlantica prevista a partire dalle prossime ore e nel corso della giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. La perturbazione raggiungerà dapprima le regioni nord-occidentali, poi si spingerà verso la Sardegna e verso i nostri mari occidentali e favorirà la formazione e l’approfondimento di un minimo di bassa pressione in lento spostamento verso le regioni meridionali – precisa il comunicato. Di conseguenza, tra domenica e lunedì, il tempo tornerà a peggiorare anche sulle nostre regioni centrali, soprattutto sul versante adriatico, con venti orientali o sud-orientali in rinforzo e precipitazioni in intensificazione, ma non si prevedono fenomeni rilevanti almeno fino a domenica sera, soprattutto al centro-sud e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Nei prossimi giorni, inoltre, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di impulsi di aria fredda provenienti dall’Europa orientale che, se confermati, porteranno ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con venti di Grecale in rinforzo e temperature in generale diminuzione, e tornerà anche la neve sui rilievi appenninici e, localmente, quote relativamente basse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A partire da mercoledì, se la situazione non cambierà, tornerà dunque un tipo di tempo di stampo invernale, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ma con possibili annuvolamenti nell’Aquilano e sulla Marsica, soprattutto al mattino, dove non si escludono foschie, dense e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e localmente anche sull’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore; il bel tempo si manterrà su tutta la regione con annuvolamenti che tenderanno poi gradualmente, ma temporaneamente, ad attenuarsi nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. A partire dal pomeriggio, assisteremo ad un nuovo graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci sparsi, in perfetto stile primaverile, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma saranno più probabili nel Teramano e nel Pescarese, in attenuazione entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Nuvolosità in graduale aumento anche sulle restanti zone ma inizialmente si tratterà di nubi medio-alte stratificate che non produrranno fenomeni, tuttavia la tendenza è verso un nuovo ed ulteriore aumento della nuvolosità nel corso della giornata di domenica che trascorrerà all’insegna di un cielo generalmente nuvoloso o molto nuvolose: le nubi diverranno via via più compatte, soprattutto nella seconda metà della giornata, con precipitazioni che torneranno ad intensificarsi entro la serata e la nottata di domenica, soprattutto sui settori adriatici, dove è previsto anche un progressivo rinforzo dei venti di scirocco, in particolar modo lungo la fascia costiera, con moto ondoso in deciso aumento – Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi, in diminuzione nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. Venti: Inizialmente deboli dai quadranti orientali, tuttavia nel corso della giornata tenderanno a provenire dai quadranti meridionali (sud-occidentali sulle zone interne, sud-orientali lungo la fascia costiera). Un ulteriore rinforzo dei venti è previsto nella giornata di domenica con forti venti di Scirocco sull’Adriatico centrale, in estensione verso le aree costiere entro il pomeriggio-sera e nel corso della nottata tra domenica e lunedì.Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Un ulteriore aumento del moto ondoso è previsto nella giornata di domenica, soprattutto nel pomeriggio-sera e in nottata: non si escludono mareggiate, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org