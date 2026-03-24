Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore e nella prima parte della giornata di mercoledì ma la tendenza è verso un nuovo deciso e intenso peggioramento di stampo invernale nella giornata di giovedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento soprattutto al centro-nord, mentre residue condizioni di instabilità continueranno ad interessare le regioni ioniche e il basso Adriatico nelle prossime ore, ma con una situazione in graduale miglioramento entro la serata e la mattinata di mercoledì. Sulle nostre regioni centrali tornerà a splendere il sole ma saranno possibili addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio e, almeno fino al pomeriggio di mercoledì, non si prevedono sostanziali variazioni, con temperature che torneranno nuovamente a salire, specie nei valori massimi – Si tratterà, tuttavia, di una fase temporanea in quanto, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un nucleo di aria fredda di origine artica marittima raggiungerà la nostra penisola nelle prime ore della giornata di giovedì e favorirà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con venti in rinforzo, rovesci, temporali e temperature in sensibile diminuzione con nevicate fino a bassa quota, specie al centro-nord e lungo la dorsale appenninica – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratterà di un peggioramento piuttosto rapido ma particolarmente intenso che avrà caratteristiche decisamente invernali e che riguarderà gran parte delle nostre regioni, in particolare il settore adriatico dove tornerà a cadere la neve (copiosa) sui rilievi appenninici e le temperature si porteranno nuovamente ben al disotto delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici, in temporanea attenuazione in mattinata; nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono nuovi addensamenti sulle zone montuose, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro con occasionali rovesci in sconfinamento verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Tempo stabile nella prima parte della giornata di mercoledì ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – precisa la nota online. In diminuzione durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org