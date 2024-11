Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore ma da stasera-notte è atteso un nuovo marcato peggioramento a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione nord-atlantica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è migliorato rispetto alla giornata di ieri e nelle prossime ore il miglioramento proseguirà sulle nostre regioni centro-meridionali anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di una nuova intensa perturbazione di origine nord atlantica che, a partire da stasera, raggiungerà le nostre regioni settentrionali e favorirà un deciso rinforzo dei venti di Libeccio sulle nostre regioni centrali: attesi venti impetuosi, con raffiche superiori ai 120-130 Km/h sulle zone montuose e intorno ai 90-100 Km/ sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise; di conseguenza è previsto un nuovo temporaneo brusco aumento delle temperature sul versante adriatico, mentre tra stanotte e la mattinata di venerdì, si prevedono forti rovesci sulle zone interne e montuose delle nostre regioni centrali, in sconfinamento verso il settore adriatico, con venti che gradualmente si disporranno dai quadranti settentrionali e con l’aria fredda che scivolerà verso il medio-basso versante adriatico e determinerà una generale e sensibile diminuzione delle temperature, con valori che si porteranno nuovamente al disotto delle medie stagionali – Un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel fine settimana con tempo stabile, possibili annuvolamenti e gelate diffuse, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino, in particolare sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite nel corso della mattinata, ma la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio, nubi medio-alte e stratificate nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, nubi più compatte sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, specie nel pomeriggio-sera, con venti meridionali in intensificazione: soffierà dapprima lo Scirocco sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera, mentre dalla serata e nel corso della nottata soffieranno forti venti di Libeccio (Garbino impetuoso) sulle zone montuose e sul versante adriatico, con raffiche localmente superiori ai 120-130 Km/h sulle zone montuose, 90-100 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, in Val Pescara e in Val di Sangro – Precipitazioni in intensificazione in tarda serata-nottata sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, in sconfinamento verso il settore adriatico nel corso della mattinata di venerdì. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali venerdì con temperature in sensibile diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione nelle prossime ore, in temporaneo brusco aumento in serata-nottata, specie sul versante adriatico, in generale diminuzione dalla tarda mattinata di venerdì.Venti: In temporanea attenuazione in mattinata ma dal pomeriggio torneranno a provenire dai quadranti meridionali, rinforzando – Soffierà inizialmente lo Scirocco sul versante adriatico, mentre dalla serata-nottata torneranno a soffiare venti impetuosi, il Libeccio (Garbino sul versante adriatico), con raffiche localmente superiori ai 100 Km/h anche sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in temporanea attenuazione in mattinata – Moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org