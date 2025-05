Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore ma non mancheranno annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni centrali. Veloce peggioramento previsto nelle prime ore della mattinata di giovedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Dopo i temporali della giornata di ieri, sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento e nelle prossime ore tornerà a splendere il sole, anche se non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata, specie lungo la dorsale appenninica, in temporanea attenuazione in serata e in nottata – Si tratterà di un miglioramento temporaneo in quanto un veloce impulso di aria fredda, proveniente dall’Europa centrale, scivolerà verso le nostre regioni adriatiche e determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà nelle prime ore della mattinata di giovedì, ad iniziare dalle zone collinari e costiere delle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il peggioramento sarà caratterizzato da annuvolamenti, rovesci, anche a carattere temporalesco, accompagnati da un temporaneo brusco rinforzo dei venti di Grecale, specie lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale, tuttavia si tratterà di una fase piuttosto veloce a cui farà seguito un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nella giornata di venerdì e nel fine settimana, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile e favorirà un progressivo rialzo delle temperature, con valori che si porteranno al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata, mentre foschie e banchi di nebbia riguarderanno le valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Possibili addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici, tuttavia dalla serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, ma si tratterà inizialmente di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso della nottata e, soprattutto, nelle prime ore della mattinata di giovedì è atteso un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche lungo la fascia costiera, collinare e sull’Adriatico centrale con rovesci, possibilità di temporali accompagnati da un temporaneo brusco rinforzo dei venti di Grecale, in miglioramento nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prime ore della mattinata di giovedì saranno possibili forti raffiche di Grecale e di Tramontana lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – Moto ondoso in aumento nelle prime ore della mattinata di giovedì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

