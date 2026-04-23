Previsioni AbruzzoMeteo: Torna il bel tempo su gran parte delle nostre regioni centrali ma con venti settentrionali che continueranno ad interessare il medio-basso versante adriatico. Temperature in graduale aumento da venerdì e nel fine settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato nelle prossime ore e nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di domenica, anche se la tendenza successiva evidenzia un nuovo probabile cedimento dell’alta pressione dai primi giorni della prossima settimana e il concomitante arrivo di masse d’aria fresca dall’Europa centro-settentrionale che, se confermate, riporteranno l’instabilità con temperature in generale diminuzione su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali nel corso della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. Tornando al tempo attuale, in queste ultime ore le temperature sono ulteriormente diminuite e i valori sono scesi al disotto delle medie stagionali, tuttavia la tendenza è verso un nuovo graduale aumento nei prossimi giorni, specie nel fine settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sul versante adriatico, specie sulle zone montuose e pedemontane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si escludono addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, ma la nuvolosità tenderà poi ad attenuarsi entro la serata – Tempo stabile e prevalentemente soleggiato venerdì, con temperature massime in graduale aumento – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi.Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente molto mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org