Previsioni AbruzzoMeteo: Torna il freddo sull’Italia con tempo in peggioramento anche sulle nostre regioni centrali a partire dal pomeriggio. Freddo e neve fino a quote molto basse anche nel fine settimana

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola il tempo è in peggioramento a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda dall’Europa centrale che, nelle prossime ore, determineranno la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario che, dal Golfo Ligure, tenderà a spostarsi gradualmente verso il basso Tirreno entro la serata-nottata, favorendo un ulteriore richiamo di masse di aria fredda dai vicini Balcani e un conseguente peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali dove torneranno le precipitazioni e le nevicate fino a bassa quota – Nel fine settimana, inoltre, continueranno a giungere masse d’aria fredda dai vicini Balcani e dall’Europa orientale e, di conseguenza, continueranno a manifestarsi condizioni di instabilità con rovesci di neve fino a quote molto basse (200-400 metri ma localmente anche a quote più basse), mentre la tendenza prospettata dai modelli matematici per la prossima settimana evidenzia ancora l’arrivo di nuclei di aria molto fredda dall’Europa orientale che determinerà un tempo decisamente freddo ed instabile con dinamiche ancora da analizzare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento nel corso della giornata, specie nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata, con precipitazioni sparse, in intensificazione ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, nevose inizialmente al disopra dei 600-800 metri, in graduale calo intorno ai 300-400 metri entro la tarda serata con probabili nevicate a L’Aquila, Sulmona e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, localmente anche a quote più basse, specie nel Teramano – Schiarite sono attese nel corso della giornata di sabato, specie nel pomeriggio-sera, tuttavia saranno ancora possibili annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse, nevose sulle zone collinari e montuose – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: In diminuzione a partire dal tardo pomeriggio-sera –

Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile, in rinforzo dai quadranti nord-orientali entro la serata – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento da stasera – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

