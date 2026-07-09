Previsioni AbruzzoMeteo: Torna l’instabilità pomeridiana su gran parte delle nostre regioni centrali, specie sulle zone interne e montuose ma le temperature si manterranno al disopra delle medie stagionali. Probabile nuova fase di caldo intenso nel corso della prossima settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua a trovarsi ancora al margine tra una vasta area di alta pressione, posizionata sul Mediterraneo occidentale e sull’Europa occidentale, che determina condizioni di tempo stabile soprattutto al nord, sul versante tirrenico e sulle isole maggiori, mentre il versante adriatico risulta marginalmente influenzato dalla discesa di masse d’aria fresca su gran parte dell’Europa orientale e sui vicini Balcani e, di conseguenza, annuvolamenti si manifesteranno nelle prossime ore e, grazie a infiltrazioni di aria umida in quota provenienti dall’Europa centrale, è previsto un nuovo aumento dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica con elevata probabilità di temporali nel pomeriggio-sera, specie sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise – Instabilità che si manifesterà nuovamente nella seconda metà della giornata di venerdì, in particolare sulle zone montuose di Marche, Abruzzo e Molise, ma con fenomeni che potrebbero estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo pressoché ovunque – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fenomeni di instabilità potrebbero interessare nuovamente le nostre regioni centrali nel fine settimana, ma si tratta di una situazione piuttosto complessa che andrà seguita passo dopo passo, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una probabile espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che, a partire da lunedì e nei primi giorni della prossima settimana, si estenderà verso la nostra penisola e determinerà una nuova fase di tempo stabile e con temperature in ulteriore sensibile aumento, specie al centro-sud e sulla Sardegna, con valori abbondantemente al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso con annuvolamenti sulle zone montuose, nel Teramano, Pescarese e Chietino – Cielo poco nuvoloso nell’Aquilano e sulla Marsica ma la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio assisteremo allo sviluppo di annuvolamenti consistenti sulle zone montuose con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione dalle zone montuose verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro, ma in attenuazione in serata e, soprattutto, in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da bel tempo al mattino (con possibili annuvolamenti) e addensamenti consistenti sulle zone montuose nel pomeriggio, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie o in lieve ulteriore aumento nei valori massimi – precisa la nota online. Afa in intensificazione lungo la fascia costiera – Venti: Deboli a regime di brezza al mattino ma dalla tarda mattinata tenderanno a provenire dai quadranti orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org