Previsioni AbruzzoMeteo: Ulteriore miglioramento nelle prossime ore ma una nuova perturbazione di origine atlantica attraverserà la nostra penisola tra martedì e mercoledì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La settimana si apre con residui annuvolamenti sul medio-basso versante adriatico, dove sono presenti residue infiltrazioni di aria fredda che, nel corso della giornata, tenderanno ulteriormente ad attenuarsi, favorendo ampie schiarite anche sulle nostre regioni – precisa la nota online. Tuttavia, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di un miglioramento temporaneo in quanto una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra penisola e si spingerà verso le regioni centro-meridionali tra martedì e mercoledì, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni, ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico – Alla base dei dati attuali l’instabilità continuerà a manifestarsi almeno fino a giovedì, ma la tendenza successiva evidenzia un possibile nuovo peggioramento a partire da domenica, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Teramano e nel Pescarese, in particolare lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, mentre annuvolamenti interesseranno il Chietino, le zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, l’Aquilano e l’Alto Sangro ma in graduale attenuazione nel corso della mattinata con ampie schiarite su gran parte della regione entro il pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. La tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata di martedì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera, in attenuazione entro la serata – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org