Previsioni AbruzzoMeteo: Un debole sistema nuvoloso continuerà ad interessare le regioni meridionali nelle prossime ore ma un temporaneo miglioramento è previsto nella giornata di martedì. Da mercoledì torneranno le perturbazioni atlantiche

La nostra penisola è ancora interessata dal passaggio di una debole perturbazione di matrice afro-mediterranea che, nelle prossime ore, continuerà a favorire annuvolamenti e precipitazioni sparse (miste a sabbia) soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre nella giornata di martedì assisteremo ad un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che segnerà l’inizio di una nuova fase meteorologica, caratterizzata dal transito di perturbazioni in rapida successione per gran parte della settimana, con probabile ulteriore deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-nord nella giornata di venerdì. Dopo un lungo periodo di tempo stabile e caratterizzato da siccità prolungata, torneranno le piogge, la neve sui rilievi e, molto probabilmente, risulteranno intense e localmente persistenti al nord e su parte delle regioni centrali, almeno stando ai dati attuali – Si tratta ovviamente di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse, miste a sabbia, più probabili nel Pescarese, nel Chietino, sulle zone montuose, sull’Alto Sangro e sulla Marsica, in graduale attenuazione nel corso della giornata, specie dal pomeriggio – Nuvolosità in attenuazione con schiarite ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Ampie schiarite nella giornata di martedì ma sarà ancora presente la sabbia in sospensione in quota e non mancheranno occasionali annuvolamenti in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione da mercoledì.

Temperature: Generalmente stazionarie –

Venti: Deboli orientali o sud-orientali con possibili rinforzi nel pomeriggio –

Mare: Poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online.

