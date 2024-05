Previsioni AbruzzoMeteo: Un esteso nucleo di aria fresca in discesa verso le regioni settentrionali favorirà episodi di maltempo al nord e un deciso rinforzo dei venti di Libeccio sulle nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla discesa di un nucleo di aria fresca di origine atlantica che, dall’Europa settentrionale, ha raggiunto in queste ultime ore anche la nostra penisola, in particolare le regioni settentrionali ed ha favorito un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al nord dove, nelle prossime ore, potranno manifestarsi temporali di forte intensità, in spostamento verso il settore nord-orientale della nostra penisola – viene evidenziato sul sito web. La discesa del nucleo di aria fresca al nord ha favorito, inoltre, un deciso rinforzo dei venti di Libeccio sulle regioni centrali, con annuvolamenti e rovesci sul settore tirrenico e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest, mentre il settore adriatico risulta interessato dal Garbino che determina temperature piuttosto elevate ma senza fenomeni di rilievo – riporta testualmente l’articolo online. Non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore, le nostre regioni continueranno ad essere interessate da instabilità diffusa con forti temporali, mentre forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) interesseranno le nostre regioni centrali, con annuvolamenti consistenti sui settori occidentali delle nostre regioni – precisa la nota online. La discesa di aria fresca verso i nostri mari occidentali favorirà, inoltre, un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di domenica anche sulle nostre regioni centrali: estesi corpi nuvolosi tenderanno a formarsi sui nostri mari occidentali e raggiungeranno le nostre regioni nel pomeriggio e nella serata di domenica e determineranno rovesci e temporali sulle zone interne e sul settore adriatico (probabilità 50-60%).PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest, dove non si escludono rovesci sparsi – Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul settore adriatico con possibili ampie schiarite nel corso della giornata, ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il Teramano, Pescarese e Chietino – recita il testo pubblicato online. Poche novità nella giornata di sabato, prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso e possibili annuvolamenti sulle zone interne nel corso del pomeriggio-sera – Temperature: In aumento sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Stazionarie sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Garbino sul versante adriatico – Mare: Poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

