Previsioni AbruzzoMeteo: Un graduale cedimento dell’alta pressione favorirà l’arrivo di masse d’aria umida dal Mediterraneo occidentale e la presenza di annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni

Il promontorio di alta pressione che da giorni ormai interessa gran parte del Mediterraneo centrale e la nostra penisola, tenderà progressivamente ad attenuarsi, specie in quota, e di conseguenza masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale raggiungeranno la nostra penisola, provocando la formazione di annuvolamenti che interesseranno gran parte delle nostre regioni, ma non produrranno fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra giovedì e venerdì la nuvolosità in arrivo potrà, tuttavia, favorire occasionali precipitazioni a carattere sparso, specie al centro-nord, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche dal fine settimana, in particolare nella giornata di domenica a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica e il concomitante ingresso sulle regioni settentrionali di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale che determineranno anche un nuovo generale calo delle temperature –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con foschie dense e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, sull’Alto Sangro e, localmente, lungo i litorali e sulle zone collinari prossime alla costa – viene evidenziato sul sito web. Cielo poco nuvoloso sulle zone montuose ma nel corso della giornata saranno possibili annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – Nel corso della mattinata saranno possibili ampie schiarite su gran parte del territorio regionale, mentre poche novità sono attese nella giornata di giovedì anche se non si escludono addensamenti consistenti nel pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, occasionalmente associati a precipitazioni sparse – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

