Previsioni AbruzzoMeteo: Un graduale indebolimento dell’alta pressione favorirà un progressivo aumento dell’instabilità soprattutto al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica, ma non solo. Ancora caldo e afa sulle nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: L’Italia continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni anche se, a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni, assisteremo ad un graduale indebolimento della struttura di alta pressione soprattutto in quota e ciò favorirà un graduale aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centro-meridionali – precisa il comunicato. Instabilità che riguarderà direttamente le zone appenniniche e, complici le correnti in quota favorevoli, le regioni tirreniche a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni: probabilmente anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata da un cielo generalmente nuvoloso anche al mattino, almeno stando ai dati attuali, con possibili fenomeni di instabilità in intensificazione durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose, in estensione verso le zone interne delle nostre regioni centrali e verso le regioni tirreniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tempo incerto, almeno alla base dei dati attuali, anche sul versante adriatico, specie nella mattinata di Ferragosto, ma si tratta di una tendenza ancora da confermare: al momento risultano altamente probabili temporali sulle zone interne e montuose tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro con possibili temporali, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni sul versante adriatico dove le temperature risulteranno ancora al disopra delle medie stagionali e il caldo sarà afoso, specie lungo le coste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne: valori che potrebbero raggiungere e localmente superare i +37°C/+38°C, specie nell’Aquilano e sulla Valle Peligna – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

