Previsioni AbruzzoMeteo: Un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa centrale continuerà a favorire annuvolamenti e precipitazioni sparse anche nelle prossime ore ma la situazione tenderà gradualmente a migliorare dal pomeriggio

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dalla discesa di un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa centrale che, nella giornata di ieri, ha favorito diffusi episodi di instabilità anche sulle nostre regioni centrali con rovesci e manifestazioni temporalesche sulle zone interne e sul versante adriatico; nelle prossime ore l’aria fredda scivolerà verso le regioni centro-meridionali adriatiche e, di conseguenza, saranno ancora possibili annuvolamenti e precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sul settore collinare e costiero ma in graduale miglioramento lungo le coste entro il pomeriggio, mentre annuvolamenti e rovesci continueranno a manifestarsi sulle zone alto collinari, interne e montuose fino al tardo pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto entro la serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica, tuttavia l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, diretta principalmente verso le nostre isole maggiori, favorirà lo sviluppo di addensamenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio con rovesci e possibili temporali, più probabili sulle zone interne e montuose delle Marche, della nostra regione e del Molise, in estensione verso il Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Una graduale attenuazione dell’instabilità sembra probabile a partire da martedì ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente più probabili lungo la fascia costiera e collinare, in estensione verso le zone montuose entro la tarda mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Dalla tarda mattinata avanzeranno ampie schiarite lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, mentre annuvolamenti consistenti e rovesci interesseranno le zone alto collinari, montuose e il settore occidentale della nostra regione, dove non si escludono manifestazioni temporalesche, specie nel pomeriggio, in miglioramento in serata e in nottata – Ampie schiarite nella mattinata di domenica, tuttavia nel pomeriggio torneranno a manifestarsi addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose con possibili precipitazioni, anche a carattere temporalesco, più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione nelle prossime ore, in graduale aumento a partire da domenica – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, specie dalla tarda mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento in mattinata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

