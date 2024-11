Previsioni AbruzzoMeteo: Un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa centrale favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche tra venerdì e sabato con temperature in generale diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di tempo stabile che si manifestano anche sulle nostre regioni centrali dove, rispetto ai giorni scorsi, masse d’aria umida di origine atlantica hanno portato alla formazione di corpi nuvolosi e di nebbie ma senza fenomeni di rilievo e, nelle prossime ore, non si prevedono sostanziali variazioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una perturbazione proveniente dall’Europa centrale seguita da un nucleo di aria fredda, raggiungerà le nostre regioni centro-meridionali tra venerdì e sabato e porterà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con venti di Grecale in rinforzo, temperature in generale diminuzione, rovesci, possibili manifestazioni temporalesche e nevicate sui rilievi appenninici – precisa il comunicato. La perturbazione associata al nucleo di aria fredda in arrivo raggiungerà le nostre regioni centrali a partire dalle prime ore della mattinata di venerdì e favorirà precipitazioni sparse ma più probabili sul versante adriatico e sulle zone montuose; a seguire, dalla serata di venerdì, masse d’aria fredda raggiungeranno le nostre regioni centro-meridionali adriatiche e saranno accompagnate da un deciso rinforzo dei venti di Grecale, annuvolamenti, rovesci diffusi, temperature in sensibile calo e nevicate sui rilievi appenninici ma con quota neve in calo intorno ai 600-700 metri ma localmente anche a quote lievemente inferiori nelle prime ore della mattinata di sabato, almeno stando ai dati attuali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso soprattutto nel Teramano e nel Pescarese con foschie e banchi di nebbia sulle zone collinari e, localmente, lungo la fascia costiera, specie durante le ore più fredde della giornata, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Cielo poco nuvoloso sulle zone montuose e sulle zone interne ma con possibili banchi di nebbia nelle valli della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento in mattinata – Nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne della nostra regione, mentre dalla serata e nel corso della nottata la nuvolosità si intensificherà nel Teramano e nell’Alto Aquilano con possibili precipitazioni sparse, in intensificazione nelle prime ore della mattinata di venerdì, in estensione verso le restanti zone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie – Venti: Deboli orientali sul settore adriatico; occidentali sulle zone interne e montuose, in temporaneo rinforzo nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Da domani tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, rinforzando – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente poco mosso ma da stasera-notte è previsto un deciso aumento del moto ondoso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

