Previsioni AbruzzoMeteo: Un impulso di aria molto fredda proveniente dai vicini Balcani favorirà un graduale aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni con nevicate fino a quote molto basse o pianeggianti, specie su Marche e Abruzzo

La nostra penisola continua ad essere interessata da masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani che mantengono le temperature ben al disotto delle medie stagionali e favoriscono la formazione di addensamenti soprattutto sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, dove è tornata a cadere la neve fino in pianura – viene evidenziato sul sito web. Nelle prossime ore un nucleo di aria molto fredda in quota presente sui vicini Balcani, proveniente dall’Europa orientale, tenderà ad estendersi verso le nostre regioni centro-settentrionali, favorendo un graduale aumento dell’instabilità sull’Adriatico centrale, dove tornerà a formarsi una nuvolosità più compatta che potrà favorire precipitazioni localmente più frequenti, nevose fino a quote molto basse o pianeggianti, specie su Marche e Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Rovesci di neve fino a bassa quota (100-200 metri) interesseranno anche il Molise, tuttavia nel Maceratese, Fermano, Ascolano, Teramano e Pescarese la neve potrà spingersi anche lungo le coste, con accumuli probabili sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Le precipitazioni, nevose fino a quote molto basse o pianeggianti, tenderanno a manifestarsi anche nella prima parte della giornata di giovedì ma tenderanno poi ad attenuarsi dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Un graduale aumento delle temperature è atteso nel corso del fine settimana – viene evidenziato sul sito web.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino e sulla Valle Peligna, con rovesci sparsi, in intensificazione nel corso della mattinata, nevosi fino a quote molto basse (100-200 metri) o pianeggianti – aggiunge la nota pubblicata. Nel Teramano e nel Pescarese la neve potrà spingersi anche lungo le coste ma ci saranno accumuli soprattutto sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Annuvolamenti e possibili nevicate potranno manifestarsi anche nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, mentre sulla Marsica saranno possibili ampie schiarite – si apprende dalla nota stampa. Tempo freddo ed instabile anche nelle prime ore della mattinata di giovedì, con rovesci nevosi fino a quote molto basse o pianeggianti.

Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione rispetto alla giornata di ieri, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico –

Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali, con possibili occasionali rinforzi.

Mare: Mosso o molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

