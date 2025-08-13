Previsioni AbruzzoMeteo: Un lento cedimento dell’alta pressione favorirà un ulteriore aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centro-meridionali a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato al nord, mentre annuvolamenti riguardano direttamente le regioni centro-meridionali con cielo lattiginoso provocato dagli incendi in atto sul Montenegro, sull’Albania e sulla Grecia, con fumo che, complici le correnti in quota favorevoli, raggiungono le nostre regioni peninsulari – precisa la nota online. Rispetto ai giorni scorsi la struttura di alta pressione tenderà ulteriormente ad indebolirsi alle quote superiori e, di conseguenza, assisteremo allo sviluppo di temporali nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio sulle zone interne del Lazio, sulla nostra regione, sul Molise, sulla Campania in particolare, con fenomeni localmente di forte intensità, in estensione verso l’Umbria e la Toscana, ma con possibili sconfinamenti anche verso le zone pedemontane ed alto collinari delle Marche, della nostra regione e del vicino Molise – si apprende dalla nota stampa. La progressiva attenuazione dell’alta pressione favorirà la presenza di annuvolamenti al centro-sud anche a Ferragosto e nel fine settimana, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici: in particolare la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata da probabili annuvolamenti al mattino su gran parte del territorio regionale, possibili fenomeni di instabilità al mattino sul versante adriatico, nel pomeriggio sulle zone alto collinari, interne e montuose, con temporali localmente di moderata intensità in attenuazione in serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Alla base dei dati attuali anche il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità che, molto probabilmente, si manifesteranno soprattutto sulle zone montuose e sul settore occidentale della nostra regione, specie nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con elevata probabilità di rovesci e temporali, inizialmente più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro e sulle zone montuose, ma in sconfinamento verso l’Aquilano, localmente verso la Valle Peligna, occasionalmente anche sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, specie nel tardo pomeriggio e in serata – Nuvolosità in graduale attenuazione in tarda serata-nottata ma la giornata di giovedì sarà ancora caratterizzata da tempo instabile, specie nella seconda metà della giornata, con elevata probabilità di temporali sulle zone alto collinari, interne e montuose, anche di moderata intensità.Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, in val Pescara e in Val di Sangro – recita il testo pubblicato online. Caldo afoso lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza o dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente poco mosso, localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org