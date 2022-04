Previsioni AbruzzoMeteo: Un promontorio di alta pressione continua a garantire tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti, anche sulle regioni centrali. Il fine settimana di Pasqua sarà influenzato dall’arrivo di masse d’aria fredda dall’Europa settentrionale

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, corpi nuvolosi (nubi medio-alte e stratificate) favoriranno annuvolamenti anche sulle regioni centrali ma non produrranno fenomeni – Non cambierà di molto la situazione meteorologica nella giornata di giovedì, il tempo continuerà ad essere caratterizzato da condizioni di stabilità ma con annuvolamenti (velature e probabile sabbia in sospensione) un po’ su tutte le nostre regioni, mentre la tendenza successiva evidenzia una probabile discesa di masse d’aria fredda verso le nostre regioni adriatiche nel corso del fine settimana, in particolare da sabato sera, nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell’Angelo, con un graduale aumento dell’instabilità e temperature in diminuzione – si apprende dalla nota stampa. E’ ancora troppo presto per conoscere i dettagli, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno velature ma non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Poche novità nel corso della giornata di giovedì, tuttavia saranno possibili ampie schiarite soprattutto dal pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: In aumento, sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile con possibili rinforzi dai quadranti sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare –

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org