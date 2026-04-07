Previsioni AbruzzoMeteo: Un promontorio di alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato con temperature al disopra delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, con temperature che sono sensibilmente aumentate rispetto ai giorni scorsi e, nelle prossime ore e nei prossimi giorni si manterranno ben al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Nei prossimi giorni l’alta pressione sarà intaccata dall’avvicinamento di una vasta area depressionaria in azione sull’Europa orientale, alimentata da aria molto fredda che, lentamente si avvicinerà alla nostra penisola, favorendo una graduale attenuazione dell’alta pressione sul bordo orientale che, tra venerdì e sabato, potrebbe favorire la discesa di un impulso di aria fredda dall’Europa centrale con conseguente aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni adriatiche – si apprende dalla nota stampa. Instabilità che, tuttavia, tenderà a manifestarsi da mercoledì lungo la dorsale appenninica (Appennino centro-meridionale), nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in perfetto stile primaverile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta ovviamente di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi giorni in quanto si tratta di una configurazione ancora piuttosto incerta: nei prossimi aggiornamenti vedremo se confermare o smentire questa possibilità.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata – Non si escludono annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di mercoledì, anche se nel pomeriggio gli annuvolamenti saranno più consistenti sui rilievi appenninici e non si escludono occasionali precipitazioni, specie sui rilievi del Chietino e sul vicino Molise, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Permane elevato il rischio valanghe sui nostri rilievi appenninici, a tal proposito si consiglia di visitare il sito METEOMONT per ulteriori informazioni.Temperature: In ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile al mattino; nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio si disporranno dai quadranti occidentali con possibili rinforzi sulle zone interne e montuose – Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org