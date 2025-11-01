Previsioni AbruzzoMeteo: Un promontorio di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile nelle prossime ore ma una nuova perturbazione attraverserà la nostra penisola tra domenica e lunedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato e, nelle prossime ore, prevarranno condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni centrali a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, tuttavia, tenderà ad attenuarsi a partire dalla giornata di domenica, inizialmente sulle nostre regioni settentrionali, a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che, tra domenica e lunedì, attraverserà anche le nostre regioni centrali e favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche in particolare sul settore adriatico, specie nella giornata di lunedì, con temperature che torneranno a diminuire e si porteranno al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile generale miglioramento delle condizioni atmosferiche da mercoledì a causa della possibile rimonta di un promontorio di alta pressione che, se confermato, favorirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con banchi di nebbia sulle zone collinari ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento durante le ore centrali della giornata – La nuvolosità tornerà ad intensificarsi in serata-nottata, specie sul versante adriatico, mentre nella giornata di domenica nubi medio-alte e stratificate raggiungeranno la nostra regione e favoriranno estese velature, in attesa di un ulteriore peggioramento previsto in serata-nottata e, soprattutto, nella mattinata di lunedì, specie sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi.Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti orientali, specie lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

