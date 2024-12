Previsioni AbruzzoMeteo: Un promontorio di alta pressione in espansione verso la nostra penisola garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento almeno fino a giovedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in deciso miglioramento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, a partire dalle prossime ore, si estenderà verso la nostra penisola e garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, ma non mancheranno foschie e banchi di nebbia al centro-nord nelle pianure e nelle valli, specie durante le ore più fredde della giornata, mentre un progressivo rialzo delle temperature è previsto sulle zone collinari, alto collinari e montuose, specie al centro-nord. Da giovedì l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi e, molto probabilmente, una veloce perturbazione di origine atlantica potrebbe favorire un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche tra venerdì e sabato, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie nelle pianure e nelle valli interne appenniniche, specie durante le ore più fredde della giornata, in diradamento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa la nota online. Poche novità nella giornata di martedì, prevalenza di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili foschie e banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli interne, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone collinari, alto collinari e montuose – In diminuzione nelle pianure e nelle valli interne appenniniche con gelate notturne, localmente anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali in graduale attenuazione nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

