Previsioni AbruzzoMeteo: Un promontorio di alta pressione in ulteriore espansione verso la nostra penisola garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in graduale aumento

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana, in ulteriore espansione verso le nostre regioni, che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato e temperature in progressivo aumento, con valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali nei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la persistenza dell’alta pressione sull’Italia e conseguenti condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con foschie/nebbie nelle pianure e nelle valli del centro-nord, specie durante le ore più fredde della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Le temperature subiranno un progressivo aumento nei prossimi giorni e, di conseguenza, avremo un clima insolitamente mite sulle zone collinari, alto collinari e montuose durante le ore centrali della giornata, mentre farà piuttosto freddo nelle pianure e nelle valli interne appenniniche durante le ore serali, notturne e al primo mattino – Alla base dei dati attuali l’alta pressione continuerà ad essere presente sull’Italia almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino, in diradamento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Gelate diffuse nelle valli interne e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Poche novità nella giornata di mercoledì, prevalenza di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso – recita il testo pubblicato online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – Stazionarie nei valori minimi con gelate nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, sulla Valle Peligna e, localmente nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

