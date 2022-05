Previsioni AbruzzoMeteo: Un promontorio di alta pressione si espanderà verso la nostra penisola e ci regalerà condizioni di tempo stabile e temperature in aumento anche nei prossimi giorni

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola la pressione è in aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione, attualmente presente sul Mediterraneo occidentale, verso le nostre regioni centro-settentrionali nei prossimi giorni e, di conseguenza, il tempo risulterà stabile e prevalentemente soleggiato specie al mattino, mentre nel pomeriggio non mancheranno i consueti addensamenti sui rilievi appenninici, specie nella giornata odierna, con possibili rovesci, specie sulla Marsica e nell’Aquilano, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile anche sulle nostre regioni centrali e favorirà un progressivo aumento delle temperature, specie nei valori massimi – Una parziale attenuazione dell’alta pressione potrebbe avvenire nella giornata di domenica con un possibile aumento dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti sulle zone interne e montuose durante le ore pomeridiane, localmente associati a rovesci, specie sulla Marsica e sull’Alto Sangro, occasionalmente anche nell’Aquilano ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di giovedì instabilità pomeridiana in ulteriore attenuazione con prevalenza di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso, anche se non si escludono addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali, specie lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Deboli di direzione variabile altrove –

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

