Previsioni AbruzzoMeteo: Un residuo afflusso di masse d’aria fredda dai vicini Balcani favorirà un ulteriore calo delle temperature nelle prossime ore e annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo, anche se marginale, di masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani e dall’Europa orientale che, nella giornata di ieri, ha favorito annuvolamenti e fenomeni di instabilità al centro-sud e un generale calo delle temperature a causa dei venti di Grecale in rinforzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore le nostre regioni adriatiche continueranno ad essere interessate da venti di Grecale che favoriranno un ulteriore calo delle temperature e annuvolamenti nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo, anche se non si escludono addensamenti consistenti sul versante adriatico associati a rovesci sparsi – precisa la nota online. Da mercoledì masse d’aria umida di origine atlantica inizieranno a confluire con l’aria fredda in arrivo dai Balcani e, di conseguenza, saranno possibili addensamenti e rovesci sparsi al nord e, marginalmente, sulle nostre regioni centrali dove, tuttavia, è atteso un graduale aumento dell’instabilità pomeridiana, specie sulle zone montuose ma, al momento, non si intravedono peggioramenti consistenti fino alla fine della settimana, almeno stando agli ultimi dati a disposizione – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate in arrivo dai vicini Balcani che non produrranno fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Addensamenti consistenti saranno possibili a ridosso dei rilievi che si affacciano sul versante adriatico e, localmente, anche lungo la fascia costiera e collinare ma la probabilità di precipitazioni risulterà piuttosto bassa ma non del tutto esclusa – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di martedì saranno ancora presenti annuvolamenti su gran parte del territorio regionale ma dal pomeriggio sono attese ampie schiarite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi nel Chietino, in particolare nel Vastese – Mare: Generalmente molto mosso o agitato – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

