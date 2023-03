Previsioni AbruzzoMeteo: Un sistema nuvoloso in transito sulle regioni centrali favorirà fenomeni di instabilità nelle prossime ore e un nuovo rinforzo dei venti occidentali. Temperature in calo e possibili rovesci sul versante adriatico nel fine settimana

- Advertisement -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che favoriscono il transito di corpi nuvolosi e venti occidentali piuttosto sostenuti su gran parte delle nostre regioni peninsulari e, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nelle prossime ore assisteremo al transito di un veloce sistema nuvoloso di origine atlantica che provocherà un graduale aumento dell’instabilità anche sulle regioni centrali, dove non si escludono manifestazioni temporalesche in sviluppo lungo la dorsale appenninica e in spostamento verso il settore adriatico, specie tra la tarda mattinata e il pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. A seguire è previsto sì un miglioramento delle condizioni atmosferiche, tuttavia le regioni adriatiche saranno lambite da masse d’aria più fredda in discesa verso i vicini Balcani che potranno favorire lo sviluppo di addensamenti associati a rovesci soprattutto sul settore orientale e costiero di Marche, Abruzzo e Molise, specie nel fine settimana, con temperature in generale diminuzione – si apprende dalla nota stampa.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, specie al mattino, mentre annuvolamenti consistenti interesseranno le zone interne e montuose con possibili rovesci a carattere sparso – recita il testo pubblicato online. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, occasionalmente associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Venti occidentali in rinforzo dalla tarda mattinata ad iniziare dalle zone interne, montuose, in estensione verso le zone pedemontane, collinari e, localmente lungo le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: Stazionarie al mattino ma la tendenza è verso una graduale diminuzione nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale.

Venti: Moderati dai quadranti occidentali, in ulteriore rinforzo dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata, con possibili forti raffiche sulle zone montuose e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Mare: Poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

