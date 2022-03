Previsioni AbruzzoMeteo: Un temporaneo miglioramento è previsto nelle prossime ore, in attesa dell’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche a partire dalla giornata di mercoledì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Dopo il transito della debole perturbazione di matrice afro-mediterranea che, nella giornata di ieri, ha determinato annuvolamenti diffusi e precipitazioni a carattere sparso anche sulle regioni centrali, nelle prossime ore è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni, anche se corpi nuvolosi che precedono l’arrivo di una nuova perturbazione, attesa nella giornata di mercoledì, raggiungeranno la nostra penisola nelle prossime ore, favorendo annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo anche sulla nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Successivamente, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola, in particolare le regioni centro-settentrionali e determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche al nord e sulle regioni tirreniche, con possibili precipitazioni in sconfinamento verso il settore adriatico, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano quanto prospettato nella giornata di ieri, ovvero l’arrivo di una nuova intensa perturbazione, alimentata da aria fredda di origine artica che, raggiungerà dapprima le Isole Britanniche e la Francia, per poi estendersi verso l’Italia tra venerdì sera e la giornata di sabato, specie sulle regioni centro-settentrionali, dove è previsto un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche con probabili precipitazioni diffuse: si tratta, ovviamente, di una tendenza con dettagli da analizzare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone nel corso della mattinata e nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Si tratterà di nubi medio-alte e stratificate (con sabbia in sospensione) che non produrranno fenomeni ma precederanno l’arrivo di una nuova perturbazione attesa anche sulla nostra regione, sul settore occidentale in particolare, a partire dalla giornata di mercoledì.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli orientali o sud-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

