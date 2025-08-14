Previsioni AbruzzoMeteo: Un ulteriore cedimento dell’alta pressione in quota favorirà episodi di instabilità sulle nostre regioni centrali non solo sulle zone interne, localmente anche sul versante adriatico, anche a Ferragosto

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Il promontorio di alta pressione che da giorni interessa la nostra penisola con temperature ben al disopra delle medie stagionali continuerà ad attenuarsi soprattutto in quota e, di conseguenza, nelle prossime ore e nella giornata di Ferragosto in particolare, l’instabilità tenderà ad intensificarsi con elevata probabilità di annuvolamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che, nella prima parte della giornata, potrebbero interessare anche sul settore adriatico, localmente anche le aree costiere, mentre nel pomeriggio i fenomeni riguarderanno soprattutto le zone collinari, pedemontane, montuose e le zone interne della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Non si escludono fenomeni di moderata intensità che potrebbero tornare a manifestarsi nel corso della mattinata di Ferragosto, anche sul versante adriatico, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio i temporali si intensificheranno sulle zone interne e montuose ma potrebbero nuovamente interessare il settore adriatico, specie nel Pescarese, nel Chietino e sulle coste del Molise – si apprende dalla nota stampa. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nel fine settimana, specie sulle zone collinari, interne e montuose, in particolare nel pomeriggio-sera, tuttavia non si escludono annuvolamenti e fenomeni anche sul versante adriatico, localmente anche lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile nuovo peggioramento nel corso della prossima settimana ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano e sull’Alto Aquilano, mentre altrove il cielo sarà nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Chietino, sull’Alto Sangro e nell’entroterra Pescarese con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso l’Aquilano e verso il Teramano nel corso della mattinata – Non si escludono fenomeni temporaleschi sull’Adriatico centrale e, localmente, lungo la fascia costiera nelle prossime ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio i temporali si intensificheranno sulle zone montuose, pedemontane e sulle zone interne, risultando localmente di forte intensità. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di Ferragosto con un cielo generalmente nuvoloso al mattino con possibili temporali nel corso della mattinata, specie sulle zone collinari, montuose ed interne, tuttavia non si escludono fenomeni temporaleschi anche lungo le coste nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. In diminuzione nelle aree interessate dai temporali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

