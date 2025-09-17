Previsioni AbruzzoMeteo: Un veloce sistema nuvoloso attraverserà la nostra penisola e favorirà annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali. Da domani tempo in generale miglioramento e temperature in aumento

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica, diretto principalmente verso l’Europa orientale e verso i vicini Balcani, che nelle prossime ore continuerà a favorire annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni, ma non si prevedono fenomeni rilevanti anche se annuvolamenti consistenti e occasionali rovesci potrebbero manifestarsi sulle regioni centro-settentrionali adriatiche, in graduale miglioramento entro la serata-nottata con nuvolosità in progressiva attenuazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire dalla giornata di giovedì assisteremo alla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale che si espanderà su gran parte del bacino del Mediterraneo e determinerà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato (nubi alte e stratificate sulle nostre isole maggiori) e temperature che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Caldo estivo durante le ore centrali della giornata ma di notte i valori scenderanno e saranno decisamente più gradevoli in quanto ormai l’autunno astronomico è alle porte e, rispetto al periodo estivo, le ore di luce sono diminuite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla base dei dati attuali, inoltre, non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile, soleggiato e temperature piuttosto elevate anche se, nel corso della prossima settimana, potrebbe giungere un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature, mentre nel corso della giornata non si escludono annuvolamenti consistenti sulle zone alto collinari, interne e montuose, occasionalmente associati a precipitazioni sparse, in miglioramento nel corso della serata-nottata – Tempo stabile nella giornata di giovedì con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – Da domani le temperature torneranno ad aumentare, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Quasi calmo o poco mosso al primo mattino ma con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org