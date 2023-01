Previsioni AbruzzoMeteo: Un veloce sistema nuvoloso attraverserà la nostra penisola tra oggi e domani e potrà favorire rovesci soprattutto sul versante adriatico. Deciso peggioramento da lunedì con forti venti e rovesci diffusi sui settori occidentali

- Advertisement -

La nostra penisola continua ad essere interessata dal transito di veloci sistemi nuvolosi di origine atlantica che favoriscono annuvolamenti e occasionali precipitazioni – aggiunge la nota pubblicata. Così, come accaduto nella giornata di ieri, un nuovo veloce sistema nuvoloso attraverserà la nostra penisola tra oggi e la giornata di sabato e potrà dar luogo ad occasionali rovesci sul settore adriatico delle nostre regioni, specie su Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare tra stanotte e le prime ore della mattinata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. A seguire il tempo tornerà a migliorare con ampie schiarite, in attesa di un nuovo graduale aumento della nuvolosità, previsto sulle zone interne e montuose, a partire dalla giornata di domenica: gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, infatti, un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dai primi giorni della prossima settimana, a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda di origine polare marittima che raggiungeranno la nostra penisola e provocheranno un generale calo delle temperature, annuvolamenti e rovesci diffusi al centro-nord, sulle zone appenniniche e sul settore tirrenico – riporta testualmente l’articolo online. Molto probabilmente soffieranno impetuosi venti di Libeccio (freddo, Garbino sul versante adriatico) e finalmente tornerà la neve soprattutto sui nostri rilievi appenninici: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nubi medio-alte e stratificate in aumento nel corso della mattinata, ma non si prevedono fenomeni di rilievo, ad eccezione di occasionali piovaschi, più probabili nell’Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra stanotte e le prime ore della mattinata di sabato, tuttavia, non si escludono rovesci sul settore adriatico della nostra regione, in miglioramento nel corso della mattinata e nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Stazionarie ma la tendenza è verso una nuova temporanea diminuzione tra stasera e la mattinata di sabato – recita il testo pubblicato online.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali, specie sulle zone interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalle prime ore della mattinata di sabato si disporranno dai quadranti settentrionali, rinforzando, specie sul settore adriatico –

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

