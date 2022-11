Previsioni AbruzzoMeteo: Un veloce sistema nuvoloso attraverserà le nostre regioni centrali nelle prossime ore e sarà seguito da un temporaneo miglioramento nel pomeriggio-sera. Nuova intensa perturbazione attesa nella giornata di sabato

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata dal transito di sistemi nuvolosi di origine atlantica che, da giorni ormai, si susseguono in rapida successione e provocano un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali: come anticipato nell’aggiornamento di ieri, un veloce sistema nuvoloso tende ad attraversare le nostre regioni nelle prossime ore e sarà accompagnato da un rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) con rovesci sparsi, più frequenti sul settore occidentale e sulle zone montuose ma con probabili sconfinamenti verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel pomeriggio, tuttavia una nuova intensa perturbazione raggiungerà la nostra penisola da stanotte e nel corso della giornata di sabato, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni, in particolare al centro-sud, con precipitazioni diffuse, localmente intense, accompagnati da forti venti meridionali che interesseranno soprattutto il sud Italia – Instabilità che continuerà a manifestarsi anche nella giornata di domenica, specie sul Molise, sulla Puglia e sulle restanti regioni meridionali, mentre schiarite saranno possibili sulle Marche e sulla nostra regione, soprattutto dalla tarda mattinata e nel pomeriggio –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci a carattere sparso ma più frequenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest, anche se non si escludono precipitazioni in sconfinamento anche nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, accompagnate da un rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico). Un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose, mentre da stanotte è previsto un nuovo graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: In temporaneo aumento nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino a causa dei venti di Libeccio (Garbino).

Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con possibili rinforzi sulle zone montuose e sul versante adriatico –

Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

