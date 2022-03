Previsioni AbruzzoMeteo: Un vortice depressionario in spostamento tra l’Algeria e la Tunisia favorirà annuvolamenti e rovesci soprattutto al centro-sud. Masse d’aria fredda in arrivo sulle nostre regioni e instabilità in aumento anche al centro, specie domenica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di una vasta area depressionaria posizionata tra l’Algeria e la Tunisia, che determina lo sviluppo di estesi corpi nuvolosi (misti a sabbia in sospensione) su gran parte delle nostre regioni, specie al centro-sud, dove venti orientali vengono richiamati dall’azione del minimo depressionario e contribuiscono alla formazione di nubi più compatte sulle regioni centro-meridionali e sulla Sardegna – Nelle prossime ore sono attese schiarite sui settori costieri di Marche e Abruzzo, mentre annuvolamenti continueranno ad interessare il Molise e le zone interne, appenniniche, con rovesci sparsi, nevosi sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri – precisa il comunicato. L’azione del vortice depressionario, e il concomitante rafforzamento di una vasta area di alta pressione sull’Europa centro-settentrionale, provocherà, inoltre, l’arrivo di masse d’aria fredda, provenienti dall’Europa orientale, sulle nostre regioni centro-meridionali adriatiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Aria fredda che determinerà un ulteriore calo delle temperature e favorirà episodi di instabilità soprattutto sulla nostra regione e sul vicino Molise, con annuvolamenti, rovesci e nevicate al disopra dei 1000 metri, localmente anche a quote lievemente inferiori – Freddo e temperature al disotto delle medie stagionali presenti ancora nei primi giorni della prossima settimana ma con tempo in graduale miglioramento –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone montuose, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico con possibilità di rovesci sparsi, nevosi sui rilievi al disopra dei 1200-1300 metri – precisa il comunicato. Nel corso della mattinata saranno possibili ampie schiarite, specie sui settori costieri e sulle zone collinari prossime alla costa del Teramano e del Pescarese, mentre annuvolamenti saranno presenti nel Chietino e, soprattutto, sulle zone interne e montuose, dove non si escludono precipitazioni sparse (miste a sabbia) nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. A partire da stanotte e nelle prime ore della mattinata di domenica, la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sull’Adriatico centrale, lungo la fascia costiera e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, con rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone alto collinari e montuose, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1000 metri, in graduale calo entro la serata intorno ai 600-800 metri – aggiunge la nota pubblicata. Entro la serata i rovesci si estenderanno anche sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro –

Temperature: In diminuzione, anche sensibile nel corso della giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale.

Venti: Deboli dai quadranti orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

