Previsioni AbruzzoMeteo: Una debole attenuazione dell’alta pressione favorirà lo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica e un lieve calo delle temperature nel fine settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni e temperature che risultano ancora molto elevate, con valori ben al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Nelle prossime ore l’alta pressione tenderà temporaneamente ad attenuarsi sul bordo orientale e, di conseguenza, deboli infiltrazioni di aria umida di origine atlantica in quota raggiungeranno le nostre regioni centrali e favoriranno lo sviluppo di addensamenti pomeridiani e possibili temporali, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. La temporanea attenuazione dell’alta pressione in quota favorirà anche un lieve calo delle temperature sul versante adriatico, in particolare durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nel fine settimana, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una nuova probabile espansione dell’alta pressione sulla nostra penisola e un conseguente deciso rialzo delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tornerà il caldo intenso a partire da martedì e, alla base dei dati attuali, anche nei giorni successivi, almeno fino alla metà della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza (molto probabile) da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità più probabili a ridosso dei rilievi ma con fenomeni che potrebbero estendersi ed interessare la Valle Peligna, l’Aquilano, l’Alto Sangro e le zone pedemontane e collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista in serata e in nottata e il tempo stabile tornerà nel fine settimana con temperature in lieve diminuzione, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi nella prima parte della giornata – viene evidenziato sul sito web. Da stasera è prevista una graduale diminuzione, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

