Previsioni AbruzzoMeteo: Una debole perturbazione atlantica raggiungerà le regioni tirreniche ma favorirà un nuovo aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, specie nel pomeriggio-sera

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola, la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una veloce perturbazione atlantica che, nel corso della giornata, scivolerà dalle regioni nord-occidentali verso il medio Tirreno e, di conseguenza, favorirà un nuovo aumento dell’instabilità atmosferica anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. La perturbazione risulterà più attiva sui settori tirrenici e sulle zone interne e montuose, tuttavia non si escludono rovesci in sconfinamento verso il settore adriatico a partire dal pomeriggio e nel tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata di domani, la perturbazione, in graduale attenuazione, raggiungerà le regioni meridionali, ma continuerà a favorire lo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili rovesci a carattere temporalesco perlopiù localizzati sulle zone montuose ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che raggiungerà dapprima le regioni nord-occidentali a partire da sabato sera e poi si estenderà verso la Sardegna e poi verso la Sicilia tra domenica e lunedì. Alla base dei dati attuali, gli effetti di questa nuova perturbazione sulle nostre regioni centrali saranno marginali, tuttavia non si escludono precipitazioni sparse nel corso della serata e nottata di domenica e nelle prime ore della giornata di lunedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone interne, in particolar modo sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, dove non si escludono precipitazioni a carattere sparso – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata, a partire dalla tarda mattinata, è previsto un graduale aumento della nuvolosità con precipitazioni in intensificazione sulle zone interne, sulle zone montuose, in estensione nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio anche verso il settore adriatico, specie sulle zone pedemontane e collinari, ma con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere – si apprende dalla nota stampa. Nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1700-1900 metri, specie durante i rovesci temporaleschi – Non si escludono manifestazioni temporalesche nel pomeriggio, soprattutto lungo la dorsale appenninica, tuttavia la nuvolosità e i fenomeni saranno in attenuazione in serata e in nottata, anche se non si escludono nuovi addensamenti nelle prime ore della mattinata di venerdì, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli occidentali con rinforzi sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Calmo o quasi calmo ma con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org