Previsioni AbruzzoMeteo: Una debole perturbazione attraverserà anche le nostre regioni centrali e favorirà un temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore. Atteso un generale miglioramento nel fine settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Una debole perturbazione atlantica ha raggiunto le regioni settentrionali in queste ultime ore e ha favorito un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti e precipitazioni sparse, anche temporalesche; ma rispetto alla precedente perturbazione che ci ha interessato nei giorni scorsi, i fenomeni previsti saranno meno frequenti e intensi, anche sulle nostre regioni centrali, dove la perturbazione si spingerà soprattutto nella seconda metà della giornata e favorirà un graduale aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni, occasionalmente temporalesche, più probabili sulle zone montuose e, localmente, sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel fine settimana con instabilità in graduale attenuazione ma con possibili annuvolamenti a causa del transito di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio non si escludono, tuttavia, addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, con possibili rovesci sparsi, anche temporaleschi, perlopiù localizzati sulle zone montuose e pedemontane, in attenuazione in serata e in nottata – Nel corso della prossima settimana, alla base degli ultimi dati a disposizione, sembra possibile il ritorno delle correnti atlantiche verso la nostra penisola: se la situazione non cambierà di molto, non si esclude un nuovo peggioramento verso la metà della prossima settimana, ma si tratta ovviamente di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento dalla tarda mattinata, ad iniziare dall’Alto Aquilano e dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Si tratterà inizialmente di nubi medio-alte e stratificate che, nel corso del pomeriggio, tenderanno a divenire via via più compatte e con possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, dove non si escludono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere – Si tratterà di fenomeni a macchia di leopardo che, tuttavia, tenderanno ad attenuarsi a partire dalla serata e dalla tarda serata; il miglioramento proseguirà nella giornata di sabato quando avremo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma con possibili annuvolamenti in giornata e addensamenti pomeridiani sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli orientali lungo la fascia costiera; occidentali sulle zone interne e montuose con possibili rinforzi sui rilievi appenninici.Mare: Generalmente poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org