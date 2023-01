Previsioni AbruzzoMeteo: Una debole perturbazione attraverserà la nostra penisola e potrà favorire occasionali precipitazioni anche sulle nostre regioni centrali. Da lunedì probabile generale peggioramento su gran parte delle nostre regioni

- Advertisement -

La nostra penisola continua trovarsi sotto la scia di correnti atlantiche in seno alle quali si muovono sistemi nuvolosi che raggiungono gran parte delle nostre regioni e, nelle prossime ore, potranno favorire anche deboli precipitazioni a carattere sparso, dapprima sulle zone interne e montuose, dove non si escludono deboli nevicate intorno ai 700-1000 metri, successivamente, nel corso della mattinata, rovesci potranno manifestarsi anche sul settore adriatico ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio-sera anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un nuovo sistema nuvoloso raggiungerà la nostra penisola tra venerdì e sabato e darà luogo ad annuvolamenti e occasionali deboli precipitazioni sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile deciso cambio di circolazione a favore dell’arrivo di una vasta circolazione depressionaria che, se confermata, si estenderà verso le nostre regioni centro-settentrionali a partire da lunedì e sarà preceduta da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio – recita il testo pubblicato online. Si tratterà, molto probabilmente, di un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche che potrebbe favorire copiose nevicate anche sui nostri rilievi appenninici nel corso della prossima settimana – viene evidenziato sul sito web. Vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con possibili deboli precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sulle zone montuose, sulla Marsica e nell’Aquilano, nevose sui rilievi al disopra dei 700-1000 metri – precisa il comunicato. Nel corso della mattinata, inoltre, non si escludono occasionali rovesci sparsi lungo la fascia costiera e sulle zone collinari, in rapido miglioramento tra la tarda mattinata e il pomeriggio con ampie schiarite ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Un nuovo sistema nuvoloso attraverserà le nostre regioni tra domani e sabato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online.

