Previsioni AbruzzoMeteo: Una nuova e intensa perturbazione interesserà la Sardegna, le regioni nord-occidentali, il settore tirrenico e, marginalmente, le nostre regioni centrali tra stasera e domani

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: In queste ultime ore il tempo è ulteriormente migliorato sulle nostre regioni centrali e i venti di Libeccio responsabili delle temperature molto elevate che si sono registrate nel pomeriggio di ieri, si sono attenuati ma si tratterà ancora una volta di una fase temporanea in quanto, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una nuova ed intensa perturbazione atlantica raggiungerà la Sardegna e i nostri mari occidentali nelle prossime ore e favorirà la formazione e l’approfondimento di un vortice depressionario in risalita verso il Golfo Ligure e verso la Corsica: di conseguenza è prevista un’intensa fase di maltempo sulla Sardegna, su Toscana, Liguria, Emilia, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta, dove sono attese precipitazioni diffuse, intense ed abbondanti, con possibili temporali di forte intensità, specie tra stasera e venerdì. La perturbazione interesserà marginalmente anche le nostre regioni centrali e sarà caratterizzata da annuvolamenti sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci sparsi e da un nuovo deciso rinforzo dei venti di Scirocco che si intensificheranno dal pomeriggio-sera di oggi e favoriranno ancora temperature ben al disopra delle medie stagionali sulle regioni centro-meridionali adriatiche – L’ingresso di masse d’aria più fredda di origine atlantica determinerà un graduale calo termico da domani e nella giornata di venerdì e potrà favorire episodi di instabilità anche sulle nostre regioni centrali tra stasera e nella giornata di venerdì con possibilità di temporali – precisa la nota online. Forti venti di Scirocco da stasera ma da domani tornerà a soffiare il Libeccio (Garbino) anche in maniera impetuosa sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulle zone montuose con ampie schiarite nel corso della mattinata ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio e nel corso della serata, con venti di Scirocco in rinforzo lungo la fascia costiera e sulle zone montuose – si apprende dalla nota stampa. Al mattino saranno possibili, inoltre, banchi di nebbia lungo le aree costiere del Teramano, occasionalmente nel Pescarese, in diradamento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio e in serata, inoltre, non si escludono addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico con possibilità di rovesci sparsi, occasionalmente anche a carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online. Tempo in peggioramento in nottata e nelle prime ore della mattinata di giovedì sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna con annuvolamenti e rovesci accompagnati da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio: torna il Garbino sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Temperature: Stazionarie ma ancora al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Probabile nuovo temporaneo aumento tra stasera e giovedì mattina – Venti: Deboli dai quadranti meridionali al mattino, in rinforzo dal pomeriggio-sera: attesi venti di Scirocco dal pomeriggio-sera, moderati o forti sull’Adriatico centrale e sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da domani torneranno i venti di Libeccio con Garbino sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso o molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

