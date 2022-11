Previsioni AbruzzoMeteo: Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il centro-sud Italia a partire dalle prossime ore e favorirà un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle nostre regioni

- Advertisement -

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione di origine atlantica che, a partire dal pomeriggio-sera, determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Sardegna e sulle nostre regioni centro-meridionali, a causa della formazione di un minimo depressionario che, dal Tirreno centro-meridionale, si sposterà verso il settore ionico entro la giornata di domenica – Di conseguenza masse d’aria fredda verranno richiamate dal minimo depressionario verso le nostre regioni adriatiche, con conseguente peggioramento anche sul versante adriatico dove, tra l’altro, è attesa una generale diminuzione delle temperature nel fine settimana – La giornata con tempo perturbato sarà sabato, specie sulle regioni centro-meridionali e sul versante adriatico, dove sono attese precipitazioni diffuse, localmente intense, specie sulle regioni meridionali ma anche sull’Abruzzo e sul Molise, in particolare sulle zone interne e sul settore centro-orientale (specie sulle zone pedecollinari), con quota neve in calo intorno ai 1000 metri, occasionalmente anche a quote lievemente inferiori, specie in caso di forti precipitazioni – Si tratterà ancora una volta di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di domenica, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso l’Abruzzo dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio e verso il Molise entro la serata – Le temperature diminuiranno ulteriormente nel fine settimana e si porteranno ben al disotto delle medie stagionali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni a carattere sparso, inizialmente deboli e più probabili sulle zone montuose e sul settore occidentale, tuttavia dalla serata i fenomeni tenderanno ad intensificarsi dapprima sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sagro, in estensione verso il settore adriatico in nottata e nel corso della giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Nevicate sui rilievi al disopra dei 1400-1600 metri, in graduale calo intorno ai 1000 metri nella giornata di sabato, con possibili fenomeni nevosi localmente a quote lievemente più basse, specie in caso di forti precipitazioni – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso dalla mattinata di domenica, ad iniziare dalle vicine Marche, in estensione verso la nostra regione entro il pomeriggio con schiarite alternate ad annuvolamenti che insisteranno sul versante adriatico e potranno favorire residui fenomeni sparsi, più probabili nel Chietino, in miglioramento dal pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: In diminuzione, anche sensibile da stasera-notte e nella giornata di sabato – recita il testo pubblicato online.

Venti: Orientali o sud-orientali in rinforzo da stasera-notte –

Mare: Mosso con moto ondoso in aumento da stasera – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

