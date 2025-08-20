Previsioni AbruzzoMeteo: Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali e parte di quelle centrali ma si spingerà anche verso le nostre regioni centrali tra domani e venerdì. Possibili forti temporali tra oggi e giovedì sera

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni settentrionali, il Golfo Ligure e il Tirreno settentrionale, favorendo un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con temporali anche di forte intensità che, nelle prossime ore, attraverseranno le regioni settentrionali, la Toscana, l’Umbria e marginalmente le Marche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sulle restanti regioni centrali il transito della perturbazione non avrà effetti significativi anche se non si esclude una possibile estensione dei fenomeni temporaleschi (con forti raffiche di vento) verso il Lazio e la nostra regione, specie nelle prossime ore, con venti meridionali in rinforzo (Scirocco lungo la fascia costiera, Libeccio sulle zone interne e montuose). La perturbazione scivolerà verso le nostre regioni centrali e verso le regioni meridionali tra giovedì sera e sabato e determinerà lo sviluppo di temporali anche di forte intensità più probabili sulle zone interne e montuose ma con fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico, specie nella giornata di giovedì. Venerdì sarà una giornata con tempo instabile su Marche, Abruzzo e Molise, con elevata probabilità di annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche, più probabili nella seconda metà della giornata ma in attenuazione in serata e in nottata – Tempo incerto anche nella giornata di sabato ma prevarranno le schiarite, mentre alla base dei dati attuali anche la giornata di domenica potrebbe essere caratterizzata da tempo instabile in particolare nel pomeriggio-sera, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo generalmente nuvoloso con alternanza di schiarite e annuvolamenti in mattinata e possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici dove non si escludono occasionali precipitazioni sparse con successive ampie schiarite – si apprende dalla nota stampa. Attenzione: nel corso della giornata non si escludono temporali in sconfinamento dalla Toscana e dal vicino Lazio verso la nostra regione con possibili forti raffiche di vento, in particolare tra la tarda mattinata e il pomeriggio: non è possibile prevedere l’esatta traiettoria dei fenomeni ma non si può escludere questa possibilità, anche nel corso della serata – si apprende dal portale web ufficiale. La giornata di giovedì sarà caratterizzata con instabilità in aumento, tempo in peggioramento, rovesci e manifestazioni temporalesche sulle zone interne in trasferimento verso il settore adriatico nella seconda metà della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In temporaneo aumento nelle prossime ore a causa del rinforzo dei venti dai quadranti meridionali – precisa il comunicato. In diminuzione a partire dalla giornata di giovedì.Venti: Deboli o moderati di Libeccio sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Scirocco in rinforzo sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Possibili forti raffiche di vento in caso di temporali, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org