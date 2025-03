Previsioni AbruzzoMeteo: Una nuova perturbazione attraverserà la nostra penisola nel pomeriggio-sera e favorirà un moderato peggioramento soprattutto sulle zone interne. Da stasera-notte attesi forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico)

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che favoriscono il transito di sistemi nuvolosi in rapida successione su gran parte delle nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. E così, dopo le ampie schiarite della giornata di ieri, sulle nostre regioni centrali è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche favorito dal transito di una nuova perturbazione atlantica attesa soprattutto dal pomeriggio, in particolare sul versante tirrenico e sulle zone interne delle nostre regioni, dove sono attese precipitazioni in intensificazione, accompagnate da raffiche di vento, con fenomeni che tenderanno ad estendersi anche verso il settore adriatico dove, tuttavia, risulteranno meno frequenti e meno intensi rispetto alle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Successivamente, dopo il passaggio della perturbazione, è prevista un’intensificazione delle correnti atlantiche che favoriranno un deciso rinforzo dei venti di Libeccio su gran parte delle regioni peninsulari e, di conseguenza, anche sulle nostre regioni centrali si prevedono venti impetuosi di Libeccio, con Garbino sul versante adriatico e temperature in brusco rialzo, anche se si tratterà di una fase temporanea in quanto venerdì giungerà una nuova perturbazione al centro-nord e un conseguente peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, specie sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica e nell’Aquilano ma senza fenomeni di rilievo, specie al primo mattino – recita il testo pubblicato online. La tendenza è verso un ulteriore aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, con precipitazioni in intensificazione, più frequenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, anche se non si escludono fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico entro il tardo pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Venti di Libeccio in rinforzo con probabile Garbino sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Attesi forti venti di Libeccio (Garbino impetuoso) nelle giornate di giovedì e venerdì, con raffiche localmente superiori ai 100-120 Km/h sulle zone montuose, oltre i 70-90 sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dal pomeriggio valori in diminuzione sulle zone interne e montuose mentre tenderanno nuovamente ad aumentare sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali sulle zone interne – Dalla serata è previsto un generale rinforzo dei venti di Libeccio su tutta la regione con probabile Garbino sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

